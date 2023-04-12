18°C
Zwem­bad Knok­ke-Heist heeft die­pe put van 2,4 mil­joen euro, gemeen­te ver­hoogt subsidie

Duinenwater

De Gemeente Knokke-Heist zal bijna 400.000 euro per jaar bijpassen om de toekomst van zwembad Sportoase Duinenwater veilig te stellen.

Sportoase Duinenwater NV kampt al jarenlang met een structureel financieel tekort. Het verlies bedraagt intussen 2,4 miljoen euro. Zonder ingrepen dreigt een sluiting.

In een persbericht van de gemeente staat een verklaring voor de slechte cijfers: “Bij de opmaak van het oorspronkelijke businessplan werden een aantal factoren fout ingeschat. Aan de kust verschilt het gebruikspatroon sterk van dat in andere steden en gemeenten. Bij goed weer trekken mensen naar zee of kiezen ze voor buitenactiviteiten, wat leidt tot lagere bezoekersaantallen in het zwembad tijdens zomerse periodes. Daardoor liggen de inkomsten uit ticketverkoop structureel lager dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast is het tekort de laatste jaren toegenomen door de stijgende energiekosten en onvoorziene onderhoudskosten. Het is een bewuste keuze om de prijzen voor schoolzwemmen, sportclubs en baantjeszwemmen niét te verhogen.”

Sportoase Duinenwater past openingsuren aan om stijgende kosten te drukken
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
