Sportoase Duinenwater NV kampt al jarenlang met een structureel financieel tekort. Het verlies bedraagt intussen 2,4 miljoen euro. Zonder ingrepen dreigt een sluiting.

In een persbericht van de gemeente staat een verklaring voor de slechte cijfers: “Bij de opmaak van het oorspronkelijke businessplan werden een aantal factoren fout ingeschat. Aan de kust verschilt het gebruikspatroon sterk van dat in andere steden en gemeenten. Bij goed weer trekken mensen naar zee of kiezen ze voor buitenactiviteiten, wat leidt tot lagere bezoekersaantallen in het zwembad tijdens zomerse periodes. Daardoor liggen de inkomsten uit ticketverkoop structureel lager dan oorspronkelijk gepland. Daarnaast is het tekort de laatste jaren toegenomen door de stijgende energiekosten en onvoorziene onderhoudskosten. Het is een bewuste keuze om de prijzen voor schoolzwemmen, sportclubs en baantjeszwemmen niét te verhogen.”