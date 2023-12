Deze campagne moet de Provincie en het Stadlandschap Leie en Schelde ondersteunen in het beheer en aanplanten van bomen op hun openbaar domein. Zo bezorgt een bomenplanner de deelnemende gemeenten een volledig inventaris met Belgische bomen en bijhorend beheerplan. Een ‘kansenkaart’ toont waar er in de gemeente nog ruimte is om bomen aan te planten.