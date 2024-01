De Zoute Grand Prix in Knokke-Heist is het evenement om de chicste en spectaculairste wagens ter wereld in levende lijve te zien. Maar sinds de coronapandemie kampt het bedrijf achter de rally met financiële problemen. In 2019 moest het ook Philippe Van de Ryse uitbetalen nadat het tot een breuk kwam tussen de broers Bourgoo en de medeoprichter.

Volgens de krant 'De Tijd' kampt het bedrijf volgens de jongste jaarrekening uit 2022 met een negatief eigen vermogen van 1 miljoen euro en met een schuldenberg van 4,5 miljoen euro.