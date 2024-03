Zone 1 op zoek naar 95 extra brandweervrijwilligers

Zone 1 is één van de 34 hulpverleningszones in ons land. Zo'n 800 hulpverleners, brandweer en ambulanciers, staan er dag in dag uit, 24 op 24 klaar. Met om de twaalf minuten een oproep voor een interventie is Zone 1 de tweede drukste hulpverleningszone van het land. Zonecommandant Filiep Dekiere: "We kunnen dagelijks rekenen op de inzet van gemotiveerd personeel, zowel beroepsmensen, vrijwilligers als burgerpersoneel. Om ook in de toekomst onze dienstverlening te kunnen blijven garanderen, zijn we op zoek naar 95 extra vrijwilligers in verschillende brandweerposten in onze zone."

Meer info en de data van de infosessies vind je hier.