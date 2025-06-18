Bestek goedgekeurd voor nieuwe brandweerkazerne in Nieuwpoort
Op een weide naast kinderboerderij De Lenspolder aan de Albert-I-Laan komt de nieuwe kazerne.
De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft het bestek goedgekeurd voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Albert I-laan, naast kinderboerderij De Lenspolder. Vanaf nu kunnen architecten en aannemers een voorstel indienen. Over anderhalf jaar wil Nieuwpoort de beste kandidaat kiezen en kan ze een omgevingsvergunning indienen.
De nieuwe kazerne moet er komen omdat de huidige aan de Gasstraat verouderd is, en de aanrijtijden te lang zijn geworden. De site aan de Albert I-laan is de beste optie uit tien onderzochte locaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Fietsers en wandelaars blijven afgescheiden van de brandweer. Er komen waterbuffers, extra groen, en extra parking voor de kinderboerderij.