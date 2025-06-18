De nieuwe kazerne moet er komen omdat de huidige aan de Gasstraat verouderd is, en de aanrijtijden te lang zijn geworden. De site aan de Albert I-laan is de beste optie uit tien onderzochte locaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Fietsers en wandelaars blijven afgescheiden van de brandweer. Er komen waterbuffers, extra groen, en extra parking voor de kinderboerderij.