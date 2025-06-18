10°C
Aanmelden
Nieuws
Nieuwpoort

Bestek goed­ge­keurd voor nieu­we brand­weer­ka­zer­ne in Nieuwpoort

Nieuwe site brandweer nieuwpoort

Op een weide naast kinderboerderij De Lenspolder aan de Albert-I-Laan komt de nieuwe kazerne.

De gemeenteraad van Nieuwpoort heeft het bestek goedgekeurd voor de nieuwe brandweerkazerne aan de Albert I-laan, naast kinderboerderij De Lenspolder. Vanaf nu kunnen architecten en aannemers een voorstel indienen. Over anderhalf jaar wil Nieuwpoort de beste kandidaat kiezen en kan ze een omgevingsvergunning indienen.

De nieuwe kazerne moet er komen omdat de huidige aan de Gasstraat verouderd is, en de aanrijtijden te lang zijn geworden. De site aan de Albert I-laan is de beste optie uit tien onderzochte locaties. Daarbij wordt rekening gehouden met de bezorgdheden van de buurtbewoners. Fietsers en wandelaars blijven afgescheiden van de brandweer. Er komen waterbuffers, extra groen, en extra parking voor de kinderboerderij.

Brandweer nieuwpoort oude kazerne
Nieuws

Brandweerkorps Nieuwpoort krijgt over enkele jaren moderne kazerne op nieuwe site
Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Brandweerzone Westhoek Brandweer

Meest gelezen

Whats App Image 2026 01 13 at 10 49 18
Nieuws

Koppel thuis dood gevonden in Beveren-Leie: "Wellicht familiedrama"
Steekincident roeselare
Nieuws
Update

Vrouw (45) overleden na steekincident in Roeselare, partner (51) geeft zichzelf aan
Brand02
Nieuws
Update

Felle brand in afvalverwerkend bedrijf in Zwevegem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Koe

Brandweer haalt koe uit water, minstens één oproep per week om dier te redden
Fluvia award

"Erkenning voor wie zich inzet voor brandpreventie": Fire Escape Game van Brandweer Fluvia en Howest wint twee Fire Forum Awards
Brand nieuwpoort 2
Update

Container in de fik zorgt voor dikke rookpluim: vuur onder controle, zegt brandweer
Gaslek Ieper
Update

Gaslek Ieper: bewoners kunnen terug naar huis
Brandweerkazerne brugge 2

Na Middelkerke: ook Jabbeke wil meerjarenplan Hulpverleningszone 1 voorlopig niet goedkeuren
Brandweervrijwilligers

De Panne leidt eigen medewerkers op tot brandweervrijwilligers
Aanmelden