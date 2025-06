De oude kazerne is gebouwd in de jaren 60 en was toen centraal gelegen. Intussen is Nieuwpoort gegroeid, net als het aantal inwoners. Daardoor is de ligging niet meer zo centraal, met lange aanrijtijden tot gevolg.

Op een weide naast kinderboerderij De Lenspolder aan de Albert-I-Laan komt er een gloednieuwe kazerne. De stad is al eigenaar van de grond en zal ook de bouwkosten op zich nemen. Nieuwpoort wil in 2028 met de bouw starten.