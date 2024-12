Klanten kiezen hier vooral voor kant-en-klare feestmenu’s, zodat ze de avond zelf weinig werk hebben. Terwijl alle klanten hun bestellingen komen, afhalen focussen slager Robby en z’n team achter de schermen alweer op komende vrijdag.

“Straks gaan we gewone droge worsten maken. Vrijdag is het terug een gewone werkdag en dus moeten die allemaal terug gemaakt worden. Een droge worst wordt namelijk veel gekocht om mee te nemen naar het werk. Zo stopt het eigenlijk nooit”, zegt Robby.

Al drukken Robby en Angelique vanavond wel even de pauze knop in. “We gaan voor het eerst eten bij vrienden deze avond. Zo hebben we ook wat ontspanning. We hebben dat eigenlijk nog nooit gedaan, normaal zijn we altijd thuis met het eindejaar”, besluit het slagerskoppel.