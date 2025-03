Tijdens de wedstrijd moeten de slagers een halve koe, een half varken, een lam en vijf kippen verwerken tot panklare producten. In totaal moeten ze dus 350 kilogram vlees bereiden in 3,5 uur tijd. De jury let op snelheid, precisie, netheid en creativiteit in de bereidingen.

Het WK is niet alleen een competitie, maar ook een manier om het slagersvak in de kijker te zetten en innovatieve producten te tonen. In totaal doen 14 landen mee aan de prestigieuze wedstrijd.