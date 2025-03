Veertien landen nemen het tegen elkaar op. Maar voor de Belgen staat er meer op het spel dan alleen de winst.

Kapitein Bart Maertens van Slagerij Maertens in Brugge en Sijsele: "Voor het slagersvak in België is het heel belangrijk dat we weer eens in het goed daglicht kunnen komen. Dat de jonge gasten weer meer geïnspireerd geraken, en dat we toch weer het vak een nieuw vuur kunnen geven."

"Die wedstrijd als we dat zouden winnen, voor ons is dat vooral voor de meerwaarde voor onze slagerij, en voor de jonge mensen te stimuleren om terug te leren voor slager", vertelt Robby Vandewiele van Slagerij Robby en Angelique uit Dentergem.