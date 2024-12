De politierechter veroordeelde Zita Wauters voor rijden onder invloed en aan onaangepaste snelheid uiteindelijk tot tien dagen rijverbod en tot 400 euro boete. "De vele sensibiliseringscampagnes van de overheid hebben de bevolking al meermaals gewezen op het gevaar van rijden onder invloed, maar kennelijk heeft de beklaagde hieruit geen lessen getrokken", klonk het in het vonnis. Daarnaast werd opgemerkt dat de beklaagde minder dan twee jaar een rijbewijs had, waardoor verplicht een van de rijexamens moet opgelegd worden. De politierechter oordeelde dat Wauters haar praktisch rijexamen opnieuw moet afleggen. "De beklaagde beschikt duidelijk nog niet over het vermogen om zich veilig met een motorvoertuig in het verkeer te begeven."