In West-Vlaanderen is het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken na alcoholcontroles de afgelopen jaren sterk gestegen. Vorig jaar werden ongeveer 2.500 rijbewijzen ingetrokken (700 meer dan het jaar voordien), het hoogste aantal van alle provincies. Niet alleen automobilisten en motorrijders, maar ook een vijftigtal fietsers werden betrapt op rijden onder invloed.