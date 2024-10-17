Stijgend aantal intrekkingen rijbewijzen in West-Vlaanderen, Annick Lambrecht (Vooruit): “Wie rijdt, drinkt niet. Punt.”
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In West-Vlaanderen is het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken na alcoholcontroles de afgelopen jaren sterk gestegen. Vorig jaar werden ongeveer 2.500 rijbewijzen ingetrokken (700 meer dan het jaar voordien), het hoogste aantal van alle provincies. Niet alleen automobilisten en motorrijders, maar ook een vijftigtal fietsers werden betrapt op rijden onder invloed.
Federaal parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) roept daarom op tot nultolerantie voor alcohol in het verkeer. “Verkeersveiligheid gaat niet over statistieken, maar over mensen,” zegt Lambrecht. “Alcohol achter het stuur kost levens en laat gezinnen achter met blijvend leed. Eén glas kan het verschil maken tussen veilig thuiskomen en onherstelbare schade. Wie rijdt, drinkt niet. Punt.”
Volgens Lambrecht hebben zelfs kleine hoeveelheden alcohol een aantoonbaar negatief effect op reactievermogen en rijvaardigheid, waardoor het risico op zware ongevallen sterk toeneemt. Ze pleit voor nultolerantie: niet alleen als principe, maar ook gekoppeld aan strenge handhaving en blijvende preventie. “Nultolerantie zorgt voor duidelijkheid en zekerheid, zodat iedereen veilig thuis kan komen,” besluit Lambrecht.