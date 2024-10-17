12°C
Aanmelden
Nieuws

Stij­gend aan­tal intrek­kin­gen rij­be­wij­zen in West-Vlaan­de­ren, Annick Lam­brecht (Voor­uit): Wie rijdt, drinkt niet. Punt.”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In West-Vlaanderen is het aantal rijbewijzen dat wordt ingetrokken na alcoholcontroles de afgelopen jaren sterk gestegen. Vorig jaar werden ongeveer 2.500 rijbewijzen ingetrokken (700 meer dan het jaar voordien), het hoogste aantal van alle provincies. Niet alleen automobilisten en motorrijders, maar ook een vijftigtal fietsers werden betrapt op rijden onder invloed.

Federaal parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) roept daarom op tot nultolerantie voor alcohol in het verkeer. “Verkeersveiligheid gaat niet over statistieken, maar over mensen,” zegt Lambrecht. “Alcohol achter het stuur kost levens en laat gezinnen achter met blijvend leed. Eén glas kan het verschil maken tussen veilig thuiskomen en onherstelbare schade. Wie rijdt, drinkt niet. Punt.”

Volgens Lambrecht hebben zelfs kleine hoeveelheden alcohol een aantoonbaar negatief effect op reactievermogen en rijvaardigheid, waardoor het risico op zware ongevallen sterk toeneemt. Ze pleit voor nultolerantie: niet alleen als principe, maar ook gekoppeld aan strenge handhaving en blijvende preventie. “Nultolerantie zorgt voor duidelijkheid en zekerheid, zodat iedereen veilig thuis kan komen,” besluit Lambrecht.


Jari Vanassche
Leonie Delodder
Alcoholcontrole Annick Lambrecht

Meest gelezen

Sterckx
Nieuws

Ernstig arbeidsongeval bij composteringsbedrijf in Roeselare
Bezoek Koning Nieuwpoort
Nieuws

Koninklijk feest: Ter Duinen viert 40-jarig bestaan met koning Filip en koningin Mathilde
Stefanie sander 2
Nieuws
Update

Thuisverpleegster Stefanie Sander moet dan toch in de cel blijven

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alcoholcontrole - BOB campagne

19 (!) bestuurders moeten rijbewijs afgeven na alcoholcontroles in politiezone Kouter
Alcoholcontrole bob politie

Strenger alcoholbeleid in onze provincie: rijbewijs meteen ingetrokken vanaf 0,35 mg/l
Alcoholcontrole politiezone vlas

Dubbele politiecontrole levert 17 positieve alcoholtests op
Alcoholcontrole

Weekend zonder alcohol en drugs achter het stuur gaat vrijdagavond van start

Zita Wauters veroordeeld voor rijden onder invloed
Annick Lambrecht
Update

"Ik word weggepest": emotionele Annick Lambrecht gaat in de clinch met Pablo Annys
Aanmelden