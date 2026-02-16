Van de zeven betrapte bestuurders hadden zes te veel gedronken. Vijf van hen moesten hun rijbewijs afstaan voor vijftien dagen, de andere persoon in kwestie kon zijn rijbewijs niet voorleggen. De politie hield het voertuig van die persoon in. Eén bestuurder onder invloed van drugs verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen.