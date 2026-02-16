Politiezone VLAS voerde alcohol- en drugscontroles uit: zeven bestuurders onder invloed
Illustratiebeeld
Afgelopen zaterdag voerde de verkeerspolitie van politiezone VLAS alcohol- en drugscontroles uit in Kortrijk en Kuurne. De politie hield 286 bestuurders tegen en controleerde op alcohol en drugs. De verkeerspolitie betrapte zeven bestuurders onder invloed. Dat komt neer op 2,4% van de gecontroleerden.
Van de zeven betrapte bestuurders hadden zes te veel gedronken. Vijf van hen moesten hun rijbewijs afstaan voor vijftien dagen, de andere persoon in kwestie kon zijn rijbewijs niet voorleggen. De politie hield het voertuig van die persoon in. Eén bestuurder onder invloed van drugs verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen.
Locatie
De controlepost stond vanaf 19.00 uur tot ver na middernacht achtereenvolgens opgesteld in De Vlaskouter in Kuurne, de Moorseelsestraat in Kortrijk en de Pottelberg in Kortrijk.
Doel actie
Verder waren er nog enkele andere vaststellingen, zoals een onreglementaire e-step en defecte verlichting. De politie wil met deze actie tonen dat de pakkans reëel is.