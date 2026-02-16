12°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk Kuurne

Poli­tie­zo­ne VLAS voer­de alco­hol- en drugs­con­tro­les uit: zeven bestuur­ders onder invloed

Politie

Illustratiebeeld

Afgelopen zaterdag voerde de verkeerspolitie van politiezone VLAS alcohol- en drugscontroles uit in Kortrijk en Kuurne. De politie hield 286 bestuurders tegen en controleerde op alcohol en drugs. De verkeerspolitie betrapte zeven bestuurders onder invloed. Dat komt neer op 2,4% van de gecontroleerden.

Van de zeven betrapte bestuurders hadden zes te veel gedronken. Vijf van hen moesten hun rijbewijs afstaan voor vijftien dagen, de andere persoon in kwestie kon zijn rijbewijs niet voorleggen. De politie hield het voertuig van die persoon in. Eén bestuurder onder invloed van drugs verloor zijn rijbewijs voor vijftien dagen.

Locatie

De controlepost stond vanaf 19.00 uur tot ver na middernacht achtereenvolgens opgesteld in De Vlaskouter in Kuurne, de Moorseelsestraat in Kortrijk en de Pottelberg in Kortrijk.

Doel actie

Verder waren er nog enkele andere vaststellingen, zoals een onreglementaire e-step en defecte verlichting. De politie wil met deze actie tonen dat de pakkans reëel is.

Victor Peeters
Drugs Politie Politiezone Vlas Alcoholcontrole

Meest gelezen

Dak Beerst
Nieuws

Valentijn kent dramatische afloop: man (36) overleden na val door dak van loods
Ongeval kuurne
Nieuws
Update

Fietsster (16) sterft onder vrachtwagen in Kuurne: 'Chauffeur test negatief op alcohol & drugs'
Man sterft bij arbeidsongeval in Moorslede
Nieuws
Update

Man (34) raakt bedolven onder betonnen plaat en sterft in Moorslede: strafonderzoek geopend

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

NMBS geen trein

Aanrijding zorgt voor bijkomende hinder treinverkeer
Politie riho

Politiezone RIHO kondigt in maart heel wat snelheidscontroles aan
Politie vlas

Dertiger opgepakt na reeks diefstallen uit wagens in Kortrijk: wie herkent deze gestolen spullen?
Rechtbank Brugge

Twee jaar cel voor Bruggeling die na vrijlating bleef dealen
Markt1

Ieper pakt mobiliteit in centrum aan, met onder meer knip op de Grote Markt
De lijn

Flexbussen van De Lijn rijden vaker leeg dan met reizigers, maar er zijn regionale verschillen
12°C
Aanmelden