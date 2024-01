Op een filmpje dat viraal gaat op Tiktok is te zien hoe de man klem gereden is bij het rondpunt. Omsingeld door agenten geeft hij vol gas en rijdt daarbij een agent van de weg. De agent wordt door de aanrijding over een betonnen blok geslingerd en komt op het fietspad terecht. Collega's snellen hem ter hulp. Over de aard van zijn verwondingen hebben we geen informatie.

Uiteindelijk kon de zeventiger nu wel worden klem gereden op die plaats, bij de Moeskroenstraat, aan de La Palma. Hij is ingerekend en zal voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen voor poging tot doodslag. De Moeskroenstraat was een hele tijd afgesloten, wat zorgde voor grote verkeershinder.