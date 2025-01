Eén van die zeven is de tearoom in De Gavers in Harelbeke. Nu uitgebaat door een koppel dat een concessie heeft voor 5 jaar. Maar intussen is de wetgeving veranderd. Bovendien zijn er ook veel renovatiekosten die anderen beter kunnen dragen, zegt de provincie. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde Toerisme en recreatie: “We hebben dat beslist omdat we op vier plaatsen met gigantische kosten, nieuwbouw vaak, geconfronteerd werden. Veel geld om op tafel te leggen voor de provincie. Maar vooral, bouwen van restaurants en cafés, dat is niet echt de kerntaak van een provinciebestuur. We dachten dat we dat beter met een private partner konden doen, die effectief instaat voor het ontwerp, realisatie, de uitbating, het onderhoud,... En dat gedurende de periode van 30 jaar. En we hebben ook zulke uitbaters gevonden.”