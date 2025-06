De lokale politie Bredene/De Haan voerde al enige tijd onderzoek naar een reeks diefstallen van dure elektrische fietsen. In de afgelopen maand werden in deze politiezone achttien e-bikes gestolen. "Het onderzoek toonde aan dat we te maken hadden met een georganiseerde bende," zegt een woordvoerder van het parket.

In de nacht van 19 juni onderschepte de politie op de Koninklijke Baan in De Haan twee voertuigen met daarin gestolen fietsen, meer dan 40 fietscomputers en werkmateriaal. De zes inzittenden werden ter plaatse gearresteerd.