Werken en verkeerslichten zorgen voor fietsfiles aan station in Brugge: wij deden de test
Aan het station van Brugge ontstaan tijdens de spits regelmatig fietsfiles. Door de werken en tijdelijke verkeerslichten moeten fietsers langer wachten, wat volgens gemeenteraadslid Annick Lambrecht (Vooruit) tot onveilige situaties leidt. Wij namen deze morgen zelf de proef op de som.
Wie tijdens de ochtend- of avondspits langs het station van Brugge fietst, moet rekening houden met vertraging. Door de heraanleg van de stationsomgeving zijn er tijdelijke verkeerslichten geplaatst, waardoor fietsers soms moeten aanschuiven. Vooral wie een trein of bus moet halen, vertrekt beter iets vroeger. “Het is soms lang wachten, maar nu valt het nog mee”, zegt een fietser. “Als je de trein moet halen, kan dat lastig zijn.”
Dynamische verkeerslichten
Volgens Vooruit-gemeenteraadslid Annick Lambrecht zorgen de verkeerslichten voor een te lange wachttijd. “We stellen voor om de lichten sneller op groen te laten springen voor fietsers, zeker tijdens de spits”, zegt ze. “Zo krijg je een betere doorstroming en gaan mensen minder dicht op elkaar rijden.”
Lambrecht pleit voor dynamische verkeerslichten, aangepast aan de drukte. “Een beetje wachten is geen probleem, maar als het leidt tot onveilige situaties, moet je durven kijken naar een ander systeem.”
"90 seconden wachten is geen probleem"
Fietsers zelf relativeren de wachttijd soms. “Het is wachten, maar het zijn werken, dus we moeten erdoor”, zegt een passant. “Negentig seconden is voor mij geen probleem.” De werken aan de stationsomgeving duren nog tot het einde van het jaar. Tot dan blijft het voor fietsers vooral een kwestie van geduld.
Burgemeester Dirk De fauw: "Dit is het beste systeem"
Burgemeester Dirk De fauw benadrukt dat de regeling tot stand kwam in overleg met experten en politie. Volgens hem is dit momenteel de beste oplossing. “Als we auto’s langer laten wachten, krijg je file tot op de ring en ontstaat er chaos aan het Katelijnekruispunt”, klinkt het.
Zo verlopen de werken:
-
Unesco-passage (aug 2025 – apr 2026)
Verplaatsing van de Vestenroute en aanleg van een tunnel voor fietsers en voetgangers onder de Koning Albert I-laan.
-
Chantrellstraat (fase 2, bijna afgerond)
Aanpassing van de straat en verhuis van de Kiss & Ride naar het parkeergebouw.
-
Hendrik Brugmansstraat (apr – jul 2026)
Herinrichting tot een aantrekkelijke ruimte voor fietsers en voetgangers.
-
Noordzijde R30 (apr – dec 2026)
Vernieuwing van rijweg, fiets- en voetpaden, aanleg van deel 1 van de Vestenpassage en fietstunnel, plus 3 bruggen.
-
Zuidzijde R30 (dec 2026 – okt 2027)
Verdere vernieuwing van infrastructuur, afwerking van de fietstunnel en heraanleg van het stationsplein.
-
Aansluiting R30 / afronding (okt 2027 – mrt 2028)
Aanpassing van de aansluiting op de Unesco-rotonde door gewijzigde weginrichting en bredere fietspaden.