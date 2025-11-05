Sommigen vinden het goed dat het verhaal van Testerep weer wat aandacht krijgt, zeker met de huidige klimaatverandering. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “We gaan wat inpolderen, indijken, ontginnen. Op een bepaald moment zegt de natuur 'nu is het welletjes geweest' en krijgen we een grote storm over ons heen. Die geschiedenis zijn we misschien wel een stukje vergeten. Als er één ding is dat we niet kunnen, dan is het de natuur temmen en dat is wat Testerep ons leert.”