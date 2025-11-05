Nieuwe fietsroute brengt verdwenen eiland Testerep weer tot leven
Aan de kust is er een nieuwe belevingsfietsroute van iets meer dan 42 kilometer voorgesteld: 'Expeditie Testerep'. Testerep is het eiland dat tot de middeleeuwen voor de Belgische kust lag, maar inmiddels verdwenen is. Fietsers ontdekken tijdens de route tien historische verhalen rond het thema.
Jelle Vermeulen, projectmanager Kust bij Westtoer: “Op 10 plaatsen ga je op zoek naar een munt. Je scant de munt en dan neemt een van de tien historische figuren je mee in een deel van het verhaal in Testerep. Van de eerste bewoners op Testerep tot de landbouw, tot het vissersdorp Walraversijde, tot de Sint-Vincentiusstorm die heel wat schade heeft veroorzaakt, en zelf de inpolderingen onder leiding van Napoleon.”
Getijdengeul is verdwenen
Testerep is een eiland dat tot de middeleeuwen voor de Belgische kust lag, maar ondertussen verdwenen is. “De landstrook tussen Westende en Oostende was vroeger eigenlijk volledig afgescheiden van het vaste land door een getijdengeul. Die is doorheen de tijd verdwenen en terug verbonden met het vasteland. Maar vroeger was eigenlijk de strook tussen Westende en Oostende een eiland voor de Belgische kust.”
Klimaatverandering
Sommigen vinden het goed dat het verhaal van Testerep weer wat aandacht krijgt, zeker met de huidige klimaatverandering. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “We gaan wat inpolderen, indijken, ontginnen. Op een bepaald moment zegt de natuur 'nu is het welletjes geweest' en krijgen we een grote storm over ons heen. Die geschiedenis zijn we misschien wel een stukje vergeten. Als er één ding is dat we niet kunnen, dan is het de natuur temmen en dat is wat Testerep ons leert.”
De fietsroutekaart is gratis verkrijgbaar via de diensten voor toerisme van de middenkust, de logies op de route en via de webshop van Westtoer. Naast de fietsroute is er ook een reizende tentoonstelling 'Tussen land en zee' in de kerk van Wilskerke bij Middelkerke. Vanaf 5 september wordt de tentoonstelling ondergebracht in provinciedomein Atlantikwall Raversyde.