Onderzoekers van de VUB bestudeerden vier jaar lang de zeebodem en de polders tussen Nieuwpoort en Oostende. Daaruit blijkt nu dat Testerep zo’n 6000 jaar geleden drie kilometer vóór de huidige kustlijn lag. Het was door een brede getijdengeul van het vasteland gescheiden, vergelijkbaar met de Waddeneilanden in Nederland.

Het onderzoeksschip Simon Steven van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voer meer dan 2000 kilometer om het gebied in kaart te brengen. Daarbij werden geluidsgolven en boorkernen gebruikt om de lagen in de zeebodem te analyseren.

