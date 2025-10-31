Nieuw onderzoek bewijst: verdwenen Testerep was een eiland, geen schiereiland
Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Nieuw onderzoek van de Vrije Universiteit Brussel bewijst dat Testerep – de verdwenen landstrook tussen Nieuwpoort en Oostende – duizenden jaren geleden een eiland was, en geen schiereiland zoals lang werd gedacht. Het project werpt ook nieuw licht op hoe menselijke ingrepen ons kustlandschap voorgoed hebben veranderd.
Onderzoekers van de VUB bestudeerden vier jaar lang de zeebodem en de polders tussen Nieuwpoort en Oostende. Daaruit blijkt nu dat Testerep zo’n 6000 jaar geleden drie kilometer vóór de huidige kustlijn lag. Het was door een brede getijdengeul van het vasteland gescheiden, vergelijkbaar met de Waddeneilanden in Nederland.
Het onderzoeksschip Simon Steven van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) voer meer dan 2000 kilometer om het gebied in kaart te brengen. Daarbij werden geluidsgolven en boorkernen gebruikt om de lagen in de zeebodem te analyseren.
Verdwenen vanaf Middeleeuwen
Testerep verdween geleidelijk vanaf de vroege Middeleeuwen. Dat kwam door de stijgende zeespiegel, maar ook door menselijke ingrepen. “De getijdengeul die het eiland van het land scheidde, werd bedijkt en later ingepolderd”, zegt Soetkin Vervust. “Zo verdween het oorspronkelijke getijdenlandschap in het hinterland.”
“De getijdengeul die het eiland van het land scheidde, werd bedijkt en later ingepolderd.”
Kustverdediging
Het project biedt niet alleen inzichten in het verleden, maar ook lessen voor de toekomst. De kennis over de vroegere zeespiegel en dijken helpt wetenschappers om onze kustverdediging beter af te stemmen op toekomstige uitdagingen.
Burgemeester Jean-Marie Dedecker van Middelkerke, dat deel uitmaakte van het voormalige eiland, reageert enthousiast: “Ik heb geleerd dat Testerep geen schiereiland was. Ik dacht altijd dat we verbonden waren met het land, maar dat was niet zo. Wij hebben hier nu de nieuwste zeedijk en pochen graag: we zijn al beschermd tegen de duizendjarige storm.”
Zo ziet onze kust er nu uit.
Game-technologie
Ook de Hogeschool Howest werkte mee aan het project. Studenten Digital Arts and Entertainment maakten met game-technologie 3D-beelden van het verdwenen landschap. “We hebben data van de archeologen omgezet in interactieve simulaties”, zegt Joran Meynen van Howest. “Zo kunnen we ook een jonger publiek bereiken.”
Er zijn plannen voor een rondreizende tentoonstelling over Testerep, en Westtoer werkt aan een nieuwe fietsroute langs oude dijken en verdwenen getijdengeulen.
Zo zag onze kust er tussen Oostende en Nieuwpoort uit.