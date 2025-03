Het bleek onder meer over een Bertier-geweer te gaan, een Frans wapen uit de eerste Wereldoorlog die ook door de Belgische soldaten veel werd gebruikt. Xavier Holvoet, werkleider in de Kringloopwinkel in Beveren-Leie, wist even niet wat te denken toen een van zijn collega’s vorige week plots een historisch geweer onder zjin neus schoof. “Want dat gebeurt zelden. Héel zelden”, lacht Xavier. “Al moet ik erbij zeggen dat we 2 maanden geleden nog een pistool binnenkregen. Maar hier was het snel duidelijk dat het niet om een gewoon dienstwapen ging.”