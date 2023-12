Lief en schattig, dat zeker, maar het blijft toch ook oppassen. Deskundigen roepen dan ook op om voldoende afstand te houden als je een zeehond ziet liggen op het strand. Want als het dier bang is – wat hier zeker niet zo lijkt – kan het bijten.

"Als je een zeehond of pup ziet op het strand is het belangrijk om afstand te nemen en honden aan de leiband te houden. Als het lijkt te gaan om een zieke zeehond in nood, gelieve dan het team van Sea Life Blankenberge te verwittigen via WhatsApp op +32 477 345 890", geeft Sea Life Blankenberge mee als tip.