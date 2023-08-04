Op amateurbeelden is te zien hoe de zeehond rondzwemt tussen de yachten in het dok. Hoe het dier daar is terechtgekomen, weet niemand. Maar in Oostende weten ze nog minder hoe de zeehond weer uit het dok naar de open zee moet kan geraken. Want er zitten twee sluizen tussen het Mercatordok en de havengeul. Er zit wel wat vis in het dok, dus voorlopig kan het dier wel overleven.