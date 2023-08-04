34°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Hoe geraak­te zee­hond in Mer­ca­t­ordok, en voor­al, hoe geraakt hij weer weg?

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In het Mercatordok in Oostende zwemt momenteel een zeehond rond. En dat is toch vreemd. 

Op amateurbeelden is te zien hoe de zeehond rondzwemt tussen de yachten in het dok.  Hoe het dier daar is terechtgekomen, weet niemand. Maar in Oostende weten ze nog minder hoe de zeehond weer uit het dok naar de open zee moet kan geraken. Want er zitten twee sluizen tussen het Mercatordok en de havengeul. Er zit wel wat vis in het dok, dus voorlopig kan het dier wel overleven.

Redactie
Zeehond

Meest gelezen

Windschade1
Nieuws

Onweer boven West-Vlaanderen: vooral schade in regio Zwevegem-Anzegem door windhoos
Twee personen zwaargewond nadat motorrijder inrijdt op terras van Grote Markt in Kortrijk
Nieuws
Update

Twee zwaargewonden nadat motorrijder inrijdt op terras in Kortrijk, burgemeester reageert: "Patsergedrag dat niet door de beugel kan"
Onweer
Nieuws
Update

Opnieuw overlast na onweer: blikseminslag op huis in Handzame, in Waregem stonden de straten blank

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Omheining Oostende

Oostende plaatst nieuwe omheining voor zeehonden op Klein Strand
Zeehonden1

Oostende bakent eerste beschermingszone af voor zeehonden aan de kust
Zeehond koksijde

Opvallend meer zeehonden kiezen voor rustplekje op onze stranden, spot ze op kustsafari
Zeehond1

Veel zeehonden nemen een pauze op het strand na de vele stormen
Zeehondje 2

Zeehond dolt op strand van Knokke: toch opletten
2023-08-04 00:00:00 - Sea Life speurt naar zeehond, in de Brugse ringvaart

Sea Life speurt naar zeehond, in de Brugse ringvaart
Aanmelden