"Aan het einde van de 20ste eeuw waren zeehonden aan onze kust vrijwel verdwenen. Dat had te maken met de zeehondenziekte en de jacht. Ze waren niet beschermd", vertelt Frank Durinckx van vzw Northsealteam.

Nu is dat wel het geval. Bovendien is het water ook gezonder en zit er meer vis. "Het aantal zeehonden neemt nu zeer sterk toe en in het bijzonder dit jaar. We hebben al 570 meldingen ontvangen van zeehonden die hier komen rusten." In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar is dat een verdrievoudiging.