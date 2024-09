Wat denk je van een Brusselse wafel met wat garnalen? Misschien niet de eerste combinatie die in je opkomt. Je vindt de handgepelde garnalen meestal terug in een tomaat of in een klassieke kroket. Maar dat is net de bedoeling van 'Zee van smaak'. Een wedstrijd van Westtoer tussen verschillende restaurants aan de kust om creatief om te springen met de Noordzeegarnaal in combinatie met pladijs en schartong.