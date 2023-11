In het dagelijkse leven is Karel Sabbe (34) tandarts in Ronse, maar de Anzegemnaar is nog meer bekend als ultraloper. Nog geen tien jaar na zijn eerste marathon blijft hij zijn sportieve grenzen verleggen. In maart slaagde hij erin om de uitputtende Barkley Marathons uit te lopen in net geen 60 uur. Later dit jaar liep hij de Pacific Crest Trail, van Mexico tot Canada. Hoewel hij een omweg van 165 kilometer moest maken door bosbranden, slaagde hij er opnieuw in om het record te verbreken. Hij legde de circa 4.300 kilometer af in amper 46 dagen.

Wie is volgens jou een uitblinker in z’n vak, iemand die West-Vlaanderen ademt en die ons allemaal vertegenwoordigt? Stemmen kan hier tot 26 november op jouw favoriete kandidaat.