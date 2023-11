Boudy Verleye (30), alias Brihang, uit Knokke-Heist veroverde in sneltempo (West-)Vlaanderen met zijn poëtische rapteksten sinds hij in 2014 De Nieuwe Lichting van StuBru won. Met zijn debuutalbum in 2016 slaagde hij er al snel in om een trouwe fanbase uit te bouwen. Vier jaar na zijn vorige plaat bracht hij dit najaar 'Droomvoeding' uit, een indringend album waar hij op een eerlijke manier vertelt over het vaderschap. De plaat stond meteen op de eerste plaats en hij verkocht in oktober ook drie keer de AB uit. Ook de tickets voor zijn tournee in het voorjaar vlogen de deur uit.