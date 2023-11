Dit jaar gaan we weer op zoek naar dé West-Vlaamse Ambassadeur van 2023. Wie volgt Maaike Cafmeyer op en wordt West-Vlaams Ambassadeur 2023? Wordt het Brihang, Camille, Emma Meeseman, Karel Sabbe, Will Tura of Wim Willaert? Vandaag stellen we Will Tura voor.