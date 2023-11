Hoewel hij op theatervlak en internationaal als acteur al lang potten brak, leerde Vlaanderen Wim Willaert (56) – met roots in Nieuwpoort – pas tien jaar geleden kennen toen hij opdook in Eigen kweek. Sindsdien rijgt hij de sterke rollen aan elkaar, van tragikomische zoals in Bevergem en Nonkels tot pittige personages in Undercover en Cargo. Wim is ook bekend als muzikant bij De Dolfijntjes van frontman Wim Opbrouck. Eind vorig jaar bracht de eigenzinnige acteur ook een boek uit over wolken en dit najaar maakte hij indruk in Celebrity Masterchef Vlaanderen.