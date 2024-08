Tegen 2050 zal meer dan een vierde van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar en dan neemt de behoefte aan gespecialiseerde zorg voor ouderen met psychische en cognitieve uitdagingen, zoals dementie, sterk toe. Dat blijkt uit een grondige zorganalyse van Torhout. Lien De Marez, directeur Zorg: “ We hebben hier ook het ziekenhuis AZ Delta Campus Torhout, die hier heel dichtbij gelegen is. En we hopen daar eigenlijk een mooi geheel van te maken, waarbij we kunnen zorg aanbieden die in het verder verloop van een ziekenhuisopname ligt met oriënterend kortverblijf en kortverblijf.”