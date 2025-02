Op 22 juni 2024 verbleef de beklaagde op het appartement van haar partner in Blankenberge. In dronken toestand kreeg ze het vanop het balkon aan de stok met een groepje jongeren. "Tijdens die ruzie liep ze uiteindelijk als een woeste furie naar beneden", aldus procureur Mike Vanneste. H. ging de jongeren met een fietspomp te lijf. Daarbij zou minstens een 13-jarig meisje rake klappen geïncasseerd hebben. Het slachtoffer liep geen ernstige verwondingen op, maar was wel zwaar onder de indruk van de feiten.