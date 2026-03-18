De zaak kreeg een nieuwe wending toen W.M. in 2013 met kerst een fototoestel cadeau wilde doen aan een van haar zonen in een jeugdinstelling. De lens bleek vernield en het bijhorende kerstkaartje was door V. omgewisseld door een leeg kaartje. Pas in 2020 kwam een schriftdeskundige tot de conclusie dat ze ook de dreigbrieven geschreven zou hebben. V. ontkent echter nog steeds elke betrokkenheid.

De burgerlijke partij vorderde 15.000 euro voorlopige schadevergoeding voor beide broers, die nog steeds met nachtmerries en andere psychische gevolgen kampen. "Wij zijn nog altijd als enige gestraft, terwijl we niets misdaan hebben", verklaarde B. (24). J. (26) prees dan weer hun moeder, met wie ze zich ondertussen verzoenden. Voor hun grootvader, die als enige de kinderen altijd geloofde, vroeg meester Teerlinck 5.000 euro schadevergoeding.