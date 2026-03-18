Broers jarenlang als ‘duivelskinderen’ behandeld, maar toch krijgt ex-stiefmoeder geen straf
Illustratiebeeld © Belga
In een dossier van onmenselijke behandeling heeft de Brugse correctionele rechtbank de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken voor een 45-jarige vrouw uit Brugge. V.V. schoof dreigbrieven en vernielingen in de schoenen van haar toen 8 en 11 jaar oude stiefzonen. De ouders en de andere stiefmoeder van de slachtoffers werden vrijgesproken.
V.V. uit Brugge begon in 2009 een relatie met de moeder van de twee jongens, W.M. Vanaf april 2010 werd ze bestookt met in totaal 130 dreigbrieven die van de hand van haar zonen leken. Bovendien werd het gezin getroffen door brandstichtingen en andere vernielingen. Volgens de burgerlijke partij liepen de broers in de weg toen V. zelf een gezin wilde stichten. "Hoe slecht moet je zijn om jongens van 8 en 11 jaar als duivelskinderen te laten behandelen?", aldus meester Emma Teerlinck.
Door de vermeende aanhoudende problemen trokken de broers bij hun vader D.V. (48) en diens nieuwe partner P.V. (53) in, maar daar werden ze hard aangepakt. De slachtoffers incasseerden rake klappen, maar werden ook urenlang eenzaam opgesloten. Daarnaast werd de oudste broer een half uur lang onder een koude douche gezet. Uiteindelijk werden de slachtoffers via de jeugdrechter enkele jaren in instellingen geplaatst, maar ook dan bleven de feiten aanhouden.
Fototoestel
De zaak kreeg een nieuwe wending toen W.M. in 2013 met kerst een fototoestel cadeau wilde doen aan een van haar zonen in een jeugdinstelling. De lens bleek vernield en het bijhorende kerstkaartje was door V. omgewisseld door een leeg kaartje. Pas in 2020 kwam een schriftdeskundige tot de conclusie dat ze ook de dreigbrieven geschreven zou hebben. V. ontkent echter nog steeds elke betrokkenheid.
De burgerlijke partij vorderde 15.000 euro voorlopige schadevergoeding voor beide broers, die nog steeds met nachtmerries en andere psychische gevolgen kampen. "Wij zijn nog altijd als enige gestraft, terwijl we niets misdaan hebben", verklaarde B. (24). J. (26) prees dan weer hun moeder, met wie ze zich ondertussen verzoenden. Voor hun grootvader, die als enige de kinderen altijd geloofde, vroeg meester Teerlinck 5.000 euro schadevergoeding.
Geen foltering
De Brugse correctionele rechtbank verklaarde zich op 14 november 2022 onbevoegd om te oordelen over het dossier. V.V. werd immers vervolgd voor foltering, maar foltering van een minderjarige door iemand die gezag over hem heeft, moet eigenlijk door het hof van assisen behandeld worden. Uiteindelijk besliste de Gentse KI om V. net als de andere beklaagden te vervolgen voor onmenselijke behandeling, in plaats van voor foltering.
Onderzoek duurde te lang
De rechtbank verklaarde V.V. schuldig, maar oordeelde dat het onderzoek inderdaad onnodig lang aansleepte. Daarom werd de eenvoudige schuldigverklaring uitgesproken. Dat betekent dat de vrouw wel schuldig is, maar geen straf krijgt. Aan beide slachtoffers moet ze wel elk 15.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. Een deskundige zal de precieze schade bij de slachtoffers onderzoeken. De ouders en de grootvader van B. en J. kregen elk 5.000 euro schadevergoeding toegewezen.
De ouders en de nieuwe partner werden over de hele lijn vrijgesproken. De rechters oordeelden dat ze de feiten pleegden in een putatieve noodtoestand. Dat betekent dat ze volgens de rechtbank de oprechte bedoeling hadden om de vermeende feiten te doen stoppen. In dat kader werd in het vonnis opgemerkt dat ook de politie en in 2019 zelfs het openbaar ministerie nog twijfelden aan de schuld van de broers.