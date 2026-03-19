Het incident deed zich voor op woensdag 5 november vorig jaar rond 19.15 uur, in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd tussen Club Brugge en FC Barcelona. De bezoekende fans zouden met shuttlebussen naar het Jan Breydelstadion gebracht worden, maar door pyrotechnisch materiaal vatte een bus plots vuur. Niemand raakte gewond.

Ter plaatse werd een supporter van FC Barcelona als verdachte gearresteerd. Ondertussen verscheen de 25-jarige Spanjaard al voor onopzettelijke brandstichting voor de Brugse correctionele rechtbank. Op dat proces bleek A.C. het Bengaals vuur niet zelf aangestoken te hebben. De Catalaan raapte de toorts wel op en legde hem snel weer weg. In die omstandigheden vorderde het Openbaar Ministerie drie maanden gevangenisstraf met uitstel. De rechter doet uitspraak op 2 april.

Harde kern

De verdediging vroeg de vrijspraak, omdat het vuur al zou ontstaan zijn voordat C. de toorts opraapte. Daarnaast diende meester Simon Bekaert bij de onderzoeksrechter eerder al een klacht met burgerlijkepartijstelling in. De advocaat van de beklaagde hoopt op die manier voor een onderzoek naar de echte dader van de brandstichting te zorgen. Op basis van camerabeelden zou gebleken zijn dat het gaat om een lid van de harde kern, die ook in Dortmund al problemen zou hebben veroorzaakt.

Volgens het parket was de klacht onontvankelijk, omdat C. geen nadeel geleden zou hebben. De Brugse raadkamer oordeelde woensdag echter dat de klacht ontvankelijk was. C. bevond zich zelf op de bus en kon dus wel degelijk een mogelijk belang hebben als burgerlijke partij. Anderzijds besliste de raadkamer dat de onderzoeksrechter geen gerechtelijk onderzoek hoeft te voeren. In dat kader werd opgemerkt dat er al een procedure voor de correctionele rechtbank loopt. Volgens de raadkamer kan de raadsman van C. in dat dossier om bijkomend onderzoek vragen. De echte dader zou op die manier vervolgd kunnen worden, eventueel ook via een rechtstreekse dagvaarding.