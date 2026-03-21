De RSZ-inspectie voerde op 3 december 2024 een controle uit bij een bedrijf in Merkem (Houthulst). Ze stelde vast dat een 63-jarige man in werkkledij aan een kachel aan het sleutelen was. De Roemeen bleek in erbarmelijke omstandigheden in een stacaravan te verblijven. "Het was niet gewoon heel vuil, maar ook onveilig", klonk het bij arbeidsauditeur Evi De Clercq. Volgens de vader van D.B. woonde het slachtoffer al zeker anderhalf jaar in de caravan. Opvallend genoeg werd de zestiger bij een nieuwe controle op 14 januari 2025 opnieuw in de stacaravan aangetroffen.

De verdediging legde uit dat het gaat om een eenmanszaak, gespecialiseerd in installatie, herstel en onderhoud van pelletkachels. "Mijn cliënt heeft nooit personeel gehad en heeft dat ook niet nodig", aldus meester Amélie Desmadryl. Volgens de advocate was de Roemeen een vriend van de familie geworden. "In de kerstperiode kwam hij op vakantie. Normaal verbleef hij dan bij de ouders van D.B., maar die waren hun woning aan het renoveren." Ten slotte beweerde de verdediging dat de zestiger zijn eigen kachel aan het reinigen was. "Dat was gewoon een vriend van ons", herhaalde de beklaagde in zijn laatste woord.

Vonnis

Maar volgens het arbeidsauditoraat was de Roemeen in de praktijk duidelijk een werknemer van de beklaagde. In die omstandigheden vroeg het Openbaar Ministerie 8.000 euro boete en een jaar gevangenisstraf, deels met uitstel. De arbeidsauditeur hield daarbij rekening met het blanco strafblad van de zaakvoerder. De rechter veroordeelde D.B. uiteindelijk tot negen maanden gevangenisstraf met uitstel en tot 8.000 euro boete. De beklaagde is ook vijf jaar zijn burgerrechten kwijt.