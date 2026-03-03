De vriendinnen I.L. (20) en K.G. (21) wandelden op 11 augustus vorig jaar samen met een minderjarige vriendin in bikini door het centrum van Blankenberge. De politie wees hen erop dat hun kledij in strijd was met het gemeentereglement, maar dat viel blijkbaar niet in goede aarde. G. verzette zich hevig, terwijl L. aanstalten maakte om alles te filmen. Ze probeerde ook uit te halen toen een inspecteur haar gsm wilde afnemen.

De politie besliste om K.G. mee te nemen naar het bureau, omdat ze zich weigerde te identificeren. Onderweg zou de vrouw uit Schaarbeek opnieuw door het lint gegaan zijn. Een inspecteur zou meerdere klappen op zijn oog gekregen hebben. Voor het verwonden van een andere politieman werd ze vrijgesproken.

Blanco strafblad

Het Openbaar Ministerie legde uit dat de Brusselse vrouwen nog over een blanco strafblad beschikken. G. kreeg in maart vorig jaar via het parket wel al voorwaarden opgelegd in een andere zaak. Voor haar vorderde het Openbaar Ministerie acht maanden cel, al verzette de procureur zich niet tegen een werkstraf. I.L. hing voor weerspannigheid 46 uur werkstraf boven het hoofd.

Volgens de verdediging ontstonden de problemen omdat de beklaagden geen Nederlands begrijpen. "Ze wisten niet dat ze niet in bikini over straat mochten lopen", klonk het bij meester Matthieu Generet. Daarnaast wierp de advocaat vooral op dat zijn cliënten onnodig hard en agressief werden aangepakt door de politie. Nochtans had G. aangegeven dat ze zwanger was.

Vonnis

De verdediging vroeg de vrijspraak voor opzettelijke slagen en verwondingen en stuurde aan op opschorting van straf. Maar de rechter veroordeelde G. en L. uiteindelijk tot 75 en 46 uur werkstraf. Als ze die werkstraffen niet uitvoeren, hangt hen alsnog acht en vier maanden cel boven het hoofd.