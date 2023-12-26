3°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Win­ter­weer zorgt voor uit­zon­der­lij­ke druk­te in Vogel­op­vang­cen­trum Oostende

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Het winterweer speelt ook de dieren parten. In het Opvangcentrum in Oostende zijn heel wat vogels binnengebracht. Ze zijn uitgeput, want voedsel is heel moeilijk te vinden, onder meer door een zware storm in het Hoge Noorden die bijzondere vogelsoorten tot bij ons blies.

Claude Velter, Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende: “Normaal is januari een kalme maand maar nu is het een combinatie van factoren, zoals het weer en de vogelgriep. We krijgen echt meer dieren binnen dan normaal in deze tijd van het jaar.”

Olielek

Bovendien zijn ook enkele eenden uit de buurt binnengebracht, besmeurd met olie door een lek in Lombardsijde. “Gelukkig heeft de brandweer daar snel de dieren opgemerkt en die eenden kunnen vangen en binnenbrengen bij ons. Die worden vandaag gewassen. Die zijn gestabiliseerd ondertussen. Straks gaan ze naar een buitenbad en over een week kunnen we ze vrijlaten.”

2025 was druk jaar

2025 was een druk jaar voor het Opvangcentrum in Oostende. Bijna 6.000 dieren werden opgevangen, een stijging van 15%. Het gaat vooral om inlandse dieren uit de natuur die in de problemen geraakten door de mens.

Voor dit jaar hoopt het centrum op blijvende financiële steun van de overheden en sympathisanten.

Olievogel1
Andy Debo

andy.debo@focus-wtv.be

Andy Debo
Vogelopvangcentrum

Meest gelezen

Ongeval Brugge gevel 1
Nieuws

Inzittenden filmen eigen crash tegen woning in Assebroek en delen beelden online
Overlijden Blankenberge
Nieuws

Koppel levenloos aangetroffen in appartement in Blankenberge
Vkoardooie
Nieuws
Update

Gladde ochtendspits, kleine ongevallen met vooral blikschade

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Voc1

Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren: "Dringend meer middelen nodig"
Dode meeuw

Oostende vraagt om op te letten voor meeuwenkuikens: "elk jaar honderden doodgereden"
317 BB LINKS bevernacht

Aangespoelde bever aan de beterhand in opvangcentrum: "nu zoeken naar geschikt leefgebied"
Vogelopvangcentrum Oostende

Storm Pia bracht heel wat vreemde vogels naar onze kust
Aanmelden