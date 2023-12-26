Claude Velter, Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende: “Normaal is januari een kalme maand maar nu is het een combinatie van factoren, zoals het weer en de vogelgriep. We krijgen echt meer dieren binnen dan normaal in deze tijd van het jaar.”

Olielek

Bovendien zijn ook enkele eenden uit de buurt binnengebracht, besmeurd met olie door een lek in Lombardsijde. “Gelukkig heeft de brandweer daar snel de dieren opgemerkt en die eenden kunnen vangen en binnenbrengen bij ons. Die worden vandaag gewassen. Die zijn gestabiliseerd ondertussen. Straks gaan ze naar een buitenbad en over een week kunnen we ze vrijlaten.”

2025 was druk jaar

2025 was een druk jaar voor het Opvangcentrum in Oostende. Bijna 6.000 dieren werden opgevangen, een stijging van 15%. Het gaat vooral om inlandse dieren uit de natuur die in de problemen geraakten door de mens.

Voor dit jaar hoopt het centrum op blijvende financiële steun van de overheden en sympathisanten.