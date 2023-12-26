Een neergeschoten buizerd is na maanden verzorging in het Vogelopvangcentrum Brasschaat/Kapellen opnieuw vrijgelaten in de natuur. De roofvogel werd eind november 2025 binnengebracht met schotwonden en een versplinterde vleugelbreuk.
Na weken herstel bleek een deel van zijn staart te ontbreken, wat essentieel is om te kunnen sturen en jagen. Met behulp van het VOC Oostende kreeg de buizerd via de techniek ‘impen’ een tijdelijke nieuwe staart met donorveren, vastgezet met lijm en carbonstaafjes.
De vogel werd vrijgelaten in Kapellen, waar hij gevonden werd. Buizerds zijn territoriaal, waardoor terugkeer naar de oorspronkelijke omgeving belangrijk is. Volgens het opvangcentrum kan de vogel nu opnieuw in het wild overleven.
De redactie