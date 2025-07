In groot Oostende zijn ruim 1.500 meeuwennesten geteld. De zeevogels komen in juni uit het ei, leven dan als kuiken wekenlang op hun nestplaatsen tussen daken en schoorstenen. Maar midden juli komen ze in de gevaarlijkste periode van hun leven. Als het warm is, verhoogt de kans op dat ze te vroeg naar beneden springen. Claude Velter, Vogelopvangcentrum: “Dan kan de dakbedekking makkelijk oplopen tot 60 graden. En met hun poten daarop staan, dat doen ze niet graag. Dan springen ze naar beneden. Ze parachuteren zich, maar zijn nog niet krachtig genoeg om weer zelf weg te vliegen. Dat is het probleem.”