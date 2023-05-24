De UGent-onderzoekers van het Ecolab volgen sinds vijf jaar jonge zilvermeeuwen aan onze kust met gps-zenders. In totaal werden ongeveer 180 vogels uitgerust met zo’n zendertje. De meeste zijn geboren in een broedmachine en kenden daardoor nooit hun ouders.

Volgens meeuwenonderzoeker Reinoud Allaert van UGent is de overlevingskans van de jonge vogels vrij laag: “Van 35 meeuwen die we twee jaar geleden aan de IJzermonding vrijlieten, is nu nog maar een kwart in leven. Veel vogels worden gepakt door vossen of aangereden door auto’s. Het is een harde wereld voor die jonge vogels.”