Frietkotmeeuwen of Londense avonturiers: zenderonderzoek bij zilvermeeuwen levert verrassende resultaten op
Zilvermeeuwen aan de Vlaamse kust vertonen opvallend verschillende gedragspatronen. Dat blijkt uit gps-onderzoek van de UGent. Sommige dieren blijven trouw aan een klein leefgebied, terwijl anderen honderden kilometers verderop een nieuw leven beginnen.
De UGent-onderzoekers van het Ecolab volgen sinds vijf jaar jonge zilvermeeuwen aan onze kust met gps-zenders. In totaal werden ongeveer 180 vogels uitgerust met zo’n zendertje. De meeste zijn geboren in een broedmachine en kenden daardoor nooit hun ouders.
Volgens meeuwenonderzoeker Reinoud Allaert van UGent is de overlevingskans van de jonge vogels vrij laag: “Van 35 meeuwen die we twee jaar geleden aan de IJzermonding vrijlieten, is nu nog maar een kwart in leven. Veel vogels worden gepakt door vossen of aangereden door auto’s. Het is een harde wereld voor die jonge vogels.”
Van Nieuwpoort tot Londen
Toch bieden de overlevende meeuwen waardevolle informatie over hun gedrag. “We kunnen elk individu jarenlang nauwkeurig volgen. Sommige vogels vliegen amper vijf kilometer rond Nieuwpoort, terwijl anderen verrassende afstanden afleggen”, vertelt Allaert.
Zo trekt een deel van de meeuwen naar Brussel, en één vogel maakte zelfs de oversteek naar Londen. Naast deze avontuurlijke meeuwen zijn er ook honkvaste exemplaren die dicht bij hun uitzetlocatie blijven.
"Frieten en af en toe een mossel"
De gps-data leverden ook opmerkelijke data rond het eetgedrag van de meeuwen op. “Eén van onze vogels spendeert bijna al zijn tijd aan een frietkot in Nieuwpoort. Kort na zijn vrijlating ontdekte hij die plek en sindsdien eet hij er vrijwel uitsluitend frieten. Af en toe zit er eens een mossel bij”, vertelt Allaert.
Uit het onderzoek blijkt ook dat de visserij als voedselbron minder belangrijk is geworden sinds restvis minder overboord gaat. Verder toont het Ecolab aan dat slechts een klein aantal oudere stadsmeeuwen zich gespecialiseerd heeft in het zoeken van voedsel uit vuilniszakken; jonge meeuwen doen dit veel minder.