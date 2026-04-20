“Ze waren op sterven na dood”: kleine gansjes herstellen in Oostende na olieramp in Antwerpse haven
Vier jonge grauwe gansjes die met olie besmeurd raakten na een lek in de haven van Antwerpen, krijgen in het Vogelopvangcentrum in Oostende de beste zorgen. De diertjes, amper enkele dagen oud, waren er erg slecht aan toe, maar stellen het intussen beter.
De kuikentjes zijn gevonden door het opvangcentrum in Brasschaat. Zij brachten het viertal naar het Vogelopvangcentrum in Oostende. Dat is het enige centrum in Vlaanderen dat gespecialiseerd is in het wassen van met olie besmeurde vogels.
“Ze waren compleet onderkoeld en konden amper op hun poten staan. Ze waren op sterven na dood”, vertelt directeur Claude Velter van het opvangcentrum in Oostende.
“We spelen voor wasmachine”
Om de diertjes terug proper te maken, gaan de verzorgers bijzonders voorzichtig te werk. De gansjes gaan één voor één in een bad van zo’n 40 graden, met een aangepaste hoeveelheid afwasmiddel.
“Op de vogel zelf gaan we niet schrobben. We spelen eigenlijk als een wasmachine. Met onze handen bewegen we door het water, zodat het water door de veren stroomt en de olie eruit wordt gehaald”, legt hoofd dierenzorg Isabelle Allemeersch uit.
Na het wassen volgt een spoelbeurt en gaan de dieren onder de droger. Door warme lucht worden ze gestimuleerd om zich te beginnen poetsen, zodat hun verenkleed opnieuw in vorm komt. Volgens het centrum zouden ze normaal gezien snel weer waterdicht moeten worden.
Geen onmiddellijke terugkeer naar het wild
Hoewel de gansjes het beter stellen, kunnen ze niet meteen worden vrijgelaten. Ze zijn hun ouders kwijt en nog te jong om zelfstandig te overleven.
“Normaal kunnen we zulke vogels na twee à drie dagen terug vrijlaten, maar in dit geval zijn ze nog te klein om voor zichzelf te zorgen”, aldus Velter. “We gaan ze hier verder laten opgroeien en op het juiste moment vrijlaten.”
De dieren zullen later opnieuw worden uitgezet in geschikt gebied. En dat wordt wellicht een plekje in West-Vlaanderen, aangezien de soort daar ondertussen wijdverspreid broedt.
Meer dan 300 besmeurde vogels geteld
Volgens het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) zijn intussen meer dan 300 met olie besmeurde vogels geteld na het incident. Dat cijfer ligt vermoedelijk nog hoger. Heel wat dieren konden nog wegvliegen, maar over hun overlevingskansen is onzekerheid.