Al 25 jaar onderzoekt een wetenschappelijk team de fel veranderende wereld van meeuwen aan onze kust. Eric Stienen, meeuwenonderzoeker INBO: “Wij, van het Instituut van Natuur en Bos, doen al jaren onderzoek naar meeuwen. We zijn geïnteresseerd in hun overlevingskansen, of die veranderen. De meeuw evolueert van duinvogel naar stadsvogel. We willen weten of dat de kans verhoogt dat zo'n beest sterft.”

De komende dagen laten ze de jongen hier vrij. Slechts een fractie haalt het 4de levensjaar. Er sterven er veel. Vooral in het verkeer, maar ook omdat ze moeilijker voedsel vinden. Maar er zijn ook al geringde meeuwen gespot van bijna 30 jaar oud.