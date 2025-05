Met het meeuwenteam klimmen we op het dak van een bedrijf in Oostende en wat we te zien krijgen is ronduit verbluffend: overal meeuwen, die hier hun nest komen maken. Maar hier in de industriezone heeft niemand daar last van.

Fabrice Goffin is schepen van Dierenwelzijn in Oostende:" Buiten het centrum is het minder, is er geen sprake van een probleem, zolang de bedrijven accepteren dat de meeuwen op hun daken kunnen gaan broeden."

Maar het meeuwenteam vind vrijwel geen eieren en dat is verontrustend. Zou iemand eieren weggenomen hebben om de meeuwen hier te verjagen? Meeuweneieren of nesten kapot maken, is overigens illegaal en kan een flinke boete opleveren.

"Als je die meeuwen verjaagt, komen ze richting centrum", zegt Claude Velter van het Vogelopvangcentrum in Oostende. "Dit zijn 200 koppels. Op andere bedrijven zitten er ook telkens een 150 koppels. Als we die verjagen komen ze allemaal in de centra van de steden terecht en dan is het helemaal onleefbaar geworden."