Jo Brouns, Vlaams minister van Landbouw en Omgeving: “In het verleden was het een versnipperd beleid, elke gemeente nam eigen initiatieven, moest apart vergunningen aanvragen als men bijvoorbeeld de nesten wou verplaatsen of wou werken met nepeieren. Nu is dat structureel, uniform voor alle kustgemeentes hetzelfde beleid, en het meeuwenteam wordt financieel ondersteund vanuit Vlaanderen. Er is ook een rapportage aan Europa. Want het is nog altijd een beschermde soort, er zijn duidelijke afspraken tot wanneer eieren kunnen verplaatst worden.”