Elk jurylid kent twintig punten toe. Imitatie van het geluid staat op vijftien punten, de andere vijf punten worden gegeven voor de imitatie van het gedrag van de meeuw. Een Portugees wint, het zilver gaat naar een Nederlandse en het brons is voor Joke De Keyrel uit Diksmuide.

Het succes van de wedstrijd in Adinkerke is het gevolg van het wereldwijd delen van filmpjes via internet. Dit jaar is er ook een deelneemster uit de VS, maar die valt buiten de wedstrijd omdat het een EK is.