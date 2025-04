De bever werd zondag gevonden op het strand van Bredene, een opmerkelijke locatie voor een dier dat normaal in zoetwatergebieden leeft. Volgens het VOC in Oostende had het dier veel zoutwater binnengekregen, was het uitgedroogd en ernstig verzwakt.

“In het begin was hij erg zwak, maar met de nodige zorgen en het juiste voedsel is hij er stilletjesaan bovenop aan het geraken”, zegt Laure Desmet, biologe van het opvangcentrum.