Er zijn nu 30 plaatsen beschikbaar voor daklozen, maar ook voor mensen zonder papieren. 't Sas voorziet in de winteropvang een bed, een bad en een maaltijd. In geval van nood kan de stad ook nog beroep doen op jeugdherberg Snuffel. Uit recente tellingen blijkt dat er in de regio Brugge steeds meer daklozen zijn.

"We hebben een zeer ordentelijke nachtopvang, wat maakt dat ook mensen van buiten Brugge zich hier aandienen. Anderzijds zien we ook dat mensen die uitstromen uit ons lokaal opvanginitiatief, dat die soms moeite hebben om iets te vinden op de Brugse huurmarkt. Dat maakt dat zij ook tijdelijk in onze opvang verblijven", verduidelijkt schepen van Sociale Zaken, Pablo Annys.