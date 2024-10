Cd&v en Vooruit hebben een akkoord gevonden om Brugge de komende zes jaar te besturen. Deze avond leggen ze hun plannen voor aan de partijbesturen. Cd&v mag rekenen op zes schepenen, Vooruit krijgt er vier. Opvallend: in het nieuwe stadsbestuur zal bij Vooruit geen plaats zijn voor Annick Lambrecht. Nochtans haalde ze na Pablo Annys (4.966 voorkeurstemmen) en Mathijs Goderis (2.598 voorkeurstemmen) het meeste voorkeurstemmen (2.312).

Binnen de partij blijkt Lambrecht niet geliefd te zijn, maar officieel zien ze Annick liefst in haar rol als “hun vrouw in Brussel”. Lambrecht zetelt er in de Kamer, waar ze in de commissie Buitenlandse Handel zit. Nochtans had ze die post naar eigen zeggen willen opgeven voor een schepenambt.