Aanmelden
Nieuws
Brugge

Win­ter­op­vang in Brug­ge weer geopend

Winteropvang Brugge

OCMW-welzijnsvereniging ’t Sas is opnieuw gestart met de winteropvang voor dak- en thuislozen. Er zijn 30 plaatsen voorzien.

Wie er terechtkan, krijgt een bed, een bad, een broodmaaltijd met soep en begeleiding. “We willen mensen niet alleen een warme nacht bezorgen, maar ook perspectief bieden,” zegt schepen van Welzijn Pablo Annys. “Naast opvang zoeken we actief mee naar oplossingen voor hun huisvestingsprobleem.”

"De winteropvang biedt zo niet enkel onderdak, maar ook rust, voeding en een luisterend oor om mensen weer veerkracht te geven voor de volgende dag," klinkt het.

Later meer.

De redactie
Winteropvang

Meest gelezen

Treina
Nieuws
Update

Bromfietser (47) gegrepen door trein: slachtoffer overleden
Ongeval Izegem 1
Nieuws

Vrachtwagen met aardappelen kantelt, fietser kan net uitwijken
Foto VKO Nieuwpoort1
Nieuws

Bestelwagen onder vrachtwagen in Nieuwpoort: bestuurder overleden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Winteropvang1

Oostende voorziet extra bedden voor daklozen
Nachtopvang Brugge

Winteropvang in Brugge opent twee weken vroeger dan gewoonlijk
2022-11-16 00:00:00 - Winteropvang Brugge: "Niemand zal op straat moeten slapen"

Winteropvang Brugge: "Niemand zal op straat moeten slapen"
2022-04-01 00:00:00 - Winteropvang Brugge biedt 125 dak- en thuislozen onderdak: "Geen typische clochards"

Winteropvang Brugge biedt 125 dak- en thuislozen onderdak: "Geen typische clochards"
2021-11-16 00:00:00 - Winteropvang Brugge meteen volzet

Winteropvang Brugge meteen volzet

Winteropvang in Brugge gestart
Aanmelden