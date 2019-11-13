Wie er terechtkan, krijgt een bed, een bad, een broodmaaltijd met soep en begeleiding. “We willen mensen niet alleen een warme nacht bezorgen, maar ook perspectief bieden,” zegt schepen van Welzijn Pablo Annys. “Naast opvang zoeken we actief mee naar oplossingen voor hun huisvestingsprobleem.”

"De winteropvang biedt zo niet enkel onderdak, maar ook rust, voeding en een luisterend oor om mensen weer veerkracht te geven voor de volgende dag," klinkt het.

Later meer.