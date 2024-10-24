16°C
Ook in Mesen en Heu­vel­land opnieuw win­ter­op­vang voor asiel­zoe­kers in jeugdherbergen

2022-09-26 00:00:00 - Peace Village sluit in winter door hoge energiekosten

Nadat eerder al 185 asielzoekers van het opvangcentrum van Jabbeke verhuisd zijn naar De Horizon in Bredene, zal Fedasil ook deze winter opvang bieden in jeugdherbergen in Mesen en Heuvelland. Dat blijkt uit een parlementair antwoord van minister van Asiel en Migratie Anneleen Van Bossuyt (N-VA) op Kamerlid Francesca Van Belleghem van Vlaams Belang.

Net als vorige jaren zullen jeugdverblijven De Lork en Peace Village in Heuvelland en Mesen komende winter asielzoekers opvangen. Ook vier andere jeugdverblijven in België doen dat. 

De Vlaamse jeugdsector springt zo bij om extra capaciteit te creëren om gezinnen en minderjarigen op te vangen. Het gaat om tijdelijke plaatsen. Momenteel lopen er volgens de minister geen andere onderhandelingen.

Nieuws

Asielcentrum in Jabbeke sluit na 3 jaar: bewoners verhuizen naar Bredene
Belga
Redactie
Asielzoekers Fedasil Winteropvang

