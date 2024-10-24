Net als vorige jaren zullen jeugdverblijven De Lork en Peace Village in Heuvelland en Mesen komende winter asielzoekers opvangen. Ook vier andere jeugdverblijven in België doen dat.

De Vlaamse jeugdsector springt zo bij om extra capaciteit te creëren om gezinnen en minderjarigen op te vangen. Het gaat om tijdelijke plaatsen. Momenteel lopen er volgens de minister geen andere onderhandelingen.

