Momenteel verblijven 235 mensen in het centrum. Zij hebben asiel aangevraagd en wachten op een beslissing over hun toekomst in België. Dat proces kan maanden tot zelfs jaren duren.

Een van hen is Ataullah Mirzai uit Afghanistan. Hij woont al vijftien maanden in Poelkapelle en hoopt op een positieve beslissing. "Hier ligt mijn toekomst en de toekomst van mijn kinderen. Mijn toekomst is hier leven, werken en een goed leven opbouwen."

Ook Mestoura kijkt hoopvol naar de toekomst. "Ik wil hier graag blijven. Later wil ik verpleegster of sociaal assistent worden. Momenteel volg ik OKAN-onderwijs."