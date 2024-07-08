Opendeurdag bij Fedasil Poelkapelle moet misverstanden wegwerken
Het opvangcentrum van Fedasil in Poelkapelle heeft vandaag uitzonderlijk de deuren voor het grote publiek geopend. Bezoekers konden er kennismaken met de werking van het centrum en de 235 bewoners die er momenteel verblijven.
Volgens directeur Sofie Desseyn is de opendeurdag nodig om een realistischer beeld te scheppen: "We geven rondleidingen en tonen ook een kamer. Er bestaan heel wat misvattingen over wat we aanbieden, maar het is letterlijk bed, bad, brood en begeleiding. Het is belangrijk dat er een realistisch beeld ontstaat."
"Het is belangrijk dat er een realistisch beeld ontstaat."
Momenteel verblijven 235 mensen in het centrum. Zij hebben asiel aangevraagd en wachten op een beslissing over hun toekomst in België. Dat proces kan maanden tot zelfs jaren duren.
Een van hen is Ataullah Mirzai uit Afghanistan. Hij woont al vijftien maanden in Poelkapelle en hoopt op een positieve beslissing. "Hier ligt mijn toekomst en de toekomst van mijn kinderen. Mijn toekomst is hier leven, werken en een goed leven opbouwen."
Ook Mestoura kijkt hoopvol naar de toekomst. "Ik wil hier graag blijven. Later wil ik verpleegster of sociaal assistent worden. Momenteel volg ik OKAN-onderwijs."
"Hier ligt mijn toekomst en de toekomst van mijn kinderen."
Omgeving leren kennen
De opendeurdag trok enkele honderden bezoekers. Onder hen ook leerkrachten van scholen waar kinderen uit het opvangcentrum les volgen. "Wij geven les aan kinderen die hier wonen. Het is fantastisch om hen eens in hun thuisomgeving bezig te zien", zegt Wendy De Decker van basisschool Blink in Staden.
Ook andere bezoekers waarderen de kennismaking. "Je kunt beter kaderen hoe ze leven", zegt Sofie Lowagie. "Het is een grote meerwaarde om ook hun culturen te leren kennen", vult Laure Vansevenant aan.