11 West-Vlaamse gemeenten, bijna 1 op 6, organiseert geen lokale opvang van buitenlandse asielzoekers. Het gaat om landelijke gemeenten zoals Ruiselede, Lo-Reninge of Vleteren. Maar ook de helft van alle kustgemeenten stapt niet mee in het verhaal. Geert Vanden Broucke , burgemeester Nieuwpoort: “Waar moet je dat ook doen in een kustgemeente? Elk gebouw is voorzien om iets te doen. Komt een gebouw leeg te staan, dan springen de immobiliën daar op en is het bouwrijp. Voor ons is dat een zeer moeilijk verhaal. Als het hier zonnig is, is het elke dag Dranouter. Als er nog iets bijkomt is dat voor de diensten van de stad niet evident.”