Het asielcentrum in Koksijde moet door vergunningsproblemen tegen eind juni dicht, en dus moet Fedasil op zoek naar een andere oplossing voor de mensen die er verblijven. Een van die opties is het oude belastinggebouw langs de Stationslaan in Nieuwpoort. Concrete plannen in die richting, zijn er volgens de burgemeester nog niet, maar als de vraag komt, is Nieuwpoort tegen.

“Het is een administratief gebouw, dat zijn allemaal kantoren. Ik denk zelfs dat dat praktisch niet haalbaar is. Nieuwpoort is een klein toeristisch stadje. Als er hier nog een hoop mensen bijkomen, is dat voor ons toch niet evident. We staan daar zeker en vast niet voor te springen”, zegt burgemeester Geert Vanden Broucke.